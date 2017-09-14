Платим за библиотеки и сервис в столовых: южноуральцев обложили поборами в школах

Качество образования в Челябинской области стремительно падает: преподавателей с учениками связывают лишь товарно-денежные отношения.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в канун нового учебного года южноуральцам предложили сообщать о поборах в школах по телефону «горячей линии» областной общественной палаты. Сегодня организаторы подвели итоги социальной акции, обнажив целый ряд проблем в сфере образования.

По данным члена комиссии ОПЧО по развитию образования и науки Елены Сыркиной, в период с 28 августа по 13 сентября поступило 147 звонков от южноуральских родителей, половина из них касалась работы челябинских школ.

В списке незаконных взносов первое место занимает плата родителей при поступлении ребенка в 1 класс, при переходе из младшего звена в старшее, при переводе малышей из одного детсада в другой.

На втором месте – покупка учебников и рабочих тетрадей. Люди жалуются, что часть пособий в школах выдают, остальное приходится покупать на собственные деньги. Также имеют место случаи, когда родителей на собрании просят скинуться на прокат библиотечных книг. Такой вид услуг в последнее время очень распространен в деревенских школах. С детей трясут деньги за взятые в пользование учебники и художественную литературу.

Не менее экзотическим видом школьных поборов стали выставленные родителям счета за обслуживание их детей в столовых. «Когда я спросила, что это, мне пояснили: ну, дети же кушают, за ними надо столы протирать и посуду помыть, – рассказала Сыркина. – При этом берут за услугу по-разному: где-то 1,5 рубля в день, где-то 250 рублей в месяц».

Жителей Челябинской области волнует и охрана образовательных учреждений. Родители до сих пор не осведомлены, выделяются ли школам деньги на работу частных охранных предприятий, а также на оплату труда техничек. В большинстве школ уборщицы соглашаются лишь мыть коридоры, поэтому родителям приходится отдельно скидываться на уборку классов.

То же касается приобретения канцелярских товаров и расходных материалов для казенных компьютеров. При этом многие руководители учебных заведений умышленно скрывают от родителей расходы, возмещаемые из муниципального и регионального бюджетов. Почти ежегодно жителям Челябинской области приходится скидываться на ремонт классов, в том числе на стройматериалы, также устанавливать на собственные деньги евроокна, двери, ремонтировать крыши, благоустраивать школьные дворы.

Комментируя ситуацию с незаконными взносами, присутствовавший на круглом столе министр образования Челябинской области Александр Кузнецов заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы привлекать в образовательные учреждения внебюджетные средства. Однако брать деньги с родителей, по мнению чиновника, – самый неэффективный способ, хотя практика свидетельствует об обратном. Министр добавил, что южноуральским педагогам, вероятно, не хватает компетенции в плане коммуникаций с родителями. Также Кузнецов признал, что система государственного общественного контроля в виде школьных советов и родительских комитетов, принимающих подобные решения, в регионе абсолютна не развита.

Челябинск, Юлия Димова

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