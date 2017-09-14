«А твой папа на коктейль не заработал»: в челябинских детсадах началась дискриминация по социальному признаку

Челябинские детсады готовы на все, чтобы вытянуть деньги у родителей малышей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вопиющем случае нарушения прав воспитанников дошкольного учреждения сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних областной прокуратуры Людмила Елчева. В новом учебном году представители надзорного ведомства фиксируют «сезонный» всплеск обращений, касаемых поборов в образовательных организациях.

И если сотрудники школ, пытаясь добиться 100%-ой оплаты взносов, вывешивают постыдные списки учеников, не скинувшихся на те или иные нужды, то в детских садах воспитатели напрямую позорят малышей, делая из них изгоев.

Подтверждает это история южноуральца, не «заработавшего» на беспечное пребывание в детсаду его дочери.

Мужчина рассказал, что трехлетняя девочка, вернувшись из детсада, спросила отца, заработал ли он денежки на кислородный коктейль. Ничего не подозревающий родитель стал выяснять, что имеет ввиду ребенок. В итоге выяснилось, что на родительском собрании решили покупать детям полезный напиток. Однако часть родителей не сдали деньги.

«Что делает воспитатель: собирает всех малышей, кто сдал и не сдал деньги, но выдает кислородный коктейль лишь тем, кто его оплатил. Остальные, смотря на других, давятся слюной, а воспитатель при этом говорит: «Вот родители Пети, Кати, Вани деньги не заработали, поэтому они этот коктейль пить не будут. Представляете, чему мы учим детей?», – возмущается Елчева.

Представитель прокуратуры отмечает, что данное сообщение о кислородном коктейле оказалось анонимным. А в случае, когда заявитель не указывает конкретный сад или группу, провести проверку по жалобе не представляется возможным.

Скрытность южноуральцев продиктована тем, что они не хотят, чтобы на их детей начались «гонения». В пример приводят ситуации, когда воспитатель выводит неугодного ему ребенка из круга, заявляя, что он не будет играть с остальными. Такова завуалированная форма добровольно-принудительных взносов, резюмирует Елчева.

Челябинск, Юлия Димова

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