Бывший вице-мэр Чебаркуля не смог обжаловать приговор

Челябинский областной суд оставил в силе приговор заместителю главы Чебаркуля.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 30 мая Миасский горсуд признал Алексея Сафонова виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что в 2010 году будучи руководителем городского муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство он получил 1,8 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы за заключение муниципальных контрактов и общее покровительство. А в 2011-2012 годах, занимая должность замглавы Чебаркуля, получил от директора той же организации еще 2,2 миллиона рублей.

Наконец, в феврале 2015 года Сафонов, представляя интересы коммунального предприятия из Миасса, передал руководителю Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 10 тысяч рублей в интересах конкретной коммунальной организации, в том числе за выступление на пикете. О противоправных действиях руководитель сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 11,1 миллиона рублей.

Осужденный и его защитники подали апелляцию в Челябинский областной суд, настаивая на оправдательном приговоре. Встречную жалобу подал и гособвинитель, напротив, заявивший об ужесточении наказания.

Суд оставил приговор Сафонову без изменения, а жалобу адвокатов без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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