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В Магнитогорске ВАЗ сбил студента, прохожие даже не обернулись (ВИДЕО)

В Магнитогорске ВАЗ сбил студента, прохожие даже не обернулись (ВИДЕО)

В Магнитогорске водитель ВАЗа, пролетев «на красный», сбил пешехода.

Как передает корреспондент РИА , дорожная авария произошла накануне днем на улице Советской. Водитель «восьмерки» на огромной скорости решил проехать перекресток после смены сигнала светофора. В ту же секунду в нескольких метрах от «зебры» дорогу начал переходить молодой человек.

На записи видно, как мужчина за рулем легковушки в последний момент пытается объехать пешехода, однако столкновения уже не избежать.

Удар оказался настолько сильным, что парня буквально отбросило на обочину, а ВАЗ едва не вылетел через разделительную полосу на «встречку».

Обсуждая видеозапись в соцсетях, магнитогорцы возмутились равнодушием прохожих. Переходившие дорогу горожане даже не обратили внимание на сбитого парня. «Железо можно отстучать, отрезать, приварить, покрасить, а это – человек, и никто даже не двинулся в его сторону. То, что он переходил проезжую часть не по переходу, никому не даёт права так наплевательски к нему относиться», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки».

Добавим, пострадавшим оказался студент техникума. Прибывшая на место «скорая» оказался ему первую помощь. По предварительной информации, госпитализация ему не потребовалась: молодой человек отделался ушибами и ссадинами.

Челябинск, Юлия Димова

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