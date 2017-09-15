В Магнитогорске ВАЗ сбил студента, прохожие даже не обернулись (ВИДЕО)

В Магнитогорске водитель ВАЗа, пролетев «на красный», сбил пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне днем на улице Советской. Водитель «восьмерки» на огромной скорости решил проехать перекресток после смены сигнала светофора. В ту же секунду в нескольких метрах от «зебры» дорогу начал переходить молодой человек.

На записи видно, как мужчина за рулем легковушки в последний момент пытается объехать пешехода, однако столкновения уже не избежать.

Удар оказался настолько сильным, что парня буквально отбросило на обочину, а ВАЗ едва не вылетел через разделительную полосу на «встречку».

Обсуждая видеозапись в соцсетях, магнитогорцы возмутились равнодушием прохожих. Переходившие дорогу горожане даже не обратили внимание на сбитого парня. «Железо можно отстучать, отрезать, приварить, покрасить, а это – человек, и никто даже не двинулся в его сторону. То, что он переходил проезжую часть не по переходу, никому не даёт права так наплевательски к нему относиться», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки».

Добавим, пострадавшим оказался студент техникума. Прибывшая на место «скорая» оказался ему первую помощь. По предварительной информации, госпитализация ему не потребовалась: молодой человек отделался ушибами и ссадинами.

Челябинск, Юлия Димова

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