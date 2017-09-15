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На Южном Урале спасатели вскрыли квартиру с призраком

На Южном Урале спасатели вскрыли квартиру с призраком

В Озерске спасатели вскрыли квартиру с призраком.

Как сообщили РИА в городской службе спасения, накануне днем в дежурную часть полиции позвонила пожилая женщина.

Горожанка сообщила, что не может попасть в квартиру: муж заперся изнутри, а на стук в дверь не отвечает.

На место выехала дежурная смена спасателей. Проникнув в помещение, никакого мужа специалисты не нашли.

Оказалось, что хозяйка квартиры находится в неадекватном состоянии. Женщине привиделся покойный муж, умерший семь лет назад.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.09.17

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