На Южном Урале спасатели вскрыли квартиру с призраком

В Озерске спасатели вскрыли квартиру с призраком.
Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, накануне днем в дежурную часть полиции позвонила пожилая женщина.
Горожанка сообщила, что не может попасть в квартиру: муж заперся изнутри, а на стук в дверь не отвечает.
На место выехала дежурная смена спасателей. Проникнув в помещение, никакого мужа специалисты не нашли.
Оказалось, что хозяйка квартиры находится в неадекватном состоянии. Женщине привиделся покойный муж, умерший семь лет назад.
Челябинск, Юлия Димова
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