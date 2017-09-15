Обжигающая страсть: кыштымский «герой-любовник» едва не спалил квартиру возлюбленной

В Кыштыме шутка с пожаром обернулась настоящим ЧП.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в конце августа в пожарную часть позвонил мужчина и сообщил, что в его квартире горит кухня. По словам горожанина, сам он попасть домой не может, так как забыл ключи. Уже через несколько минут на место прибыли огнеборцы. Но ни огня, ни дыма не обнаружили.

Вызвавший пожарных мужчина стал оправдываться, мол, его не так поняли: пожара еще нет, но он может начаться из-за включенной газовой плиты. При этом южноуралец продолжил умолять огнеборцев взломать дверь.

Заподозрив неладное, специалисты решили сначала поговорить с соседями. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что звонивший – кавалер хозяйки квартиры. Когда дама сердца отказалась пустить его в дом, «герой-любовник» решил прибегнуть к помощи экстренных служб. Пока пожарные общались с жильцами, южноуралец сбежал.

На этом история кыштымского Дон Жуана не закончилась.

На днях спасателям вновь поступил звонок о пожаре в том же доме. Вскоре выяснилось, что дым валит из той самой квартиры, которую полмесяца назад они отказались взламывать, сообщает «Кыштымский рабочий». Проникнув внутрь, огнеборцы обнаружили все того же мужчину: он напился и крепко спал. А на плите догорало мясо.

Челябинск, Юлия Димова

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