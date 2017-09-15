Челябинка чудом спаслась, угодив под поезд

Жительница Челябинска выжила после столкновения с поездом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, ЧП произошло накануне утром на городском участке железной дороги перегона «Тракторострой – Пассажирская».

Машинист пассажирского поезда, увидев шагающую по рельсам женщину, включил гудок и применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. Вскоре пострадавшую доставили в больницу. Установлено, что в момент происшествия горожанка была пьяна. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны бедра и ссадины конечностей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.09.17

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