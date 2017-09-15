В Челябинске маршрутка врезалась в спецтехнику

В Челябинске маршрутное такси столкнулось со спецтехникой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в микрорайоне Парковый.
По данным очевидцев, на перекрестке улицы Бейвеля с Краснопольским проспектом водитель маршрутки №10 по касательной задел крупногабаритную технику.
По предварительным данным, ни пассажиры, ни водители не пострадали.
Между тем, произошедшая в час пик авария спровоцировала в новом микрорайоне серьезную пробку.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии, ведется расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 15.09.17
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