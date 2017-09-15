В Челябинске маршрутка врезалась в спецтехнику

В Челябинске маршрутное такси столкнулось со спецтехникой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в микрорайоне Парковый.

По данным очевидцев, на перекрестке улицы Бейвеля с Краснопольским проспектом водитель маршрутки №10 по касательной задел крупногабаритную технику.

По предварительным данным, ни пассажиры, ни водители не пострадали.

Между тем, произошедшая в час пик авария спровоцировала в новом микрорайоне серьезную пробку.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии, ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.09.17

Челябинка чудом спаслась, угодив под поезд. / На Южном Урале новое поселение эпохи бронзы. / Обжигающая страсть: кыштымский «герой-любовник» едва не спалил квартиру возлюбленной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»