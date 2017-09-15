Пятница, 15 сентября 2017, 12:09 мск

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В Челябинске маршрутка врезалась в спецтехнику

В Челябинске маршрутка врезалась в спецтехнику

В Челябинске маршрутное такси столкнулось со спецтехникой.

Как передает корреспондент РИА , дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в микрорайоне Парковый.

По данным очевидцев, на перекрестке улицы Бейвеля с Краснопольским проспектом водитель маршрутки №10 по касательной задел крупногабаритную технику.

По предварительным данным, ни пассажиры, ни водители не пострадали.

Между тем, произошедшая в час пик авария спровоцировала в новом микрорайоне серьезную пробку.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии, ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.09.17

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