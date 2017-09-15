Целился в ухо: южноуралец откусил соседу нос

Житель Челябинской области травмировался после стычки с соседом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в Карталах. Между двумя мужчинами разгорелся конфликт на почве личной неприязни.

В ходе разборок один из них в порыве ярости куснул другого за носа так, что оставил мужчину без носа, пишет газета «Карталинская новь».

Пострадавшему понадобилась экстренная медицинская помощь. По всей видимости, местный житель лишился кончика органа.

По словам очевидцев, война между соседями длится не первый год. Ранее мужчины уже дрались на кулаках, в результате один из них повредил оппоненту руку и пытался укусить его за ухо.

Челябинск, Юлия Димова

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