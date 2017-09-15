250 кубов в сутки: южноуральский памятник природы 20 лет уничтожают фекалиями

В Сосновском районе ботанический памятник природы утопает в нечистотах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему слива жидких коммунальных отходов на территории Ужовского бора обсуждают не первый год. В свое время проведенная в поселке Рощино канализационные сети не были достроены. В результате по сей день фекалии по трубам с улицы Лесной, расположенной на окраине населенного пункта, вытекают на особо охраняемую территорию, откуда затем попадают в реку Зюзелга. Та, в свою очередь, впадает в реку Миасс.

Жители Рощино неоднократно обращались в министерство экологии, однако там заявили, что за организацию водоотведения отвечают местные власти. Чиновники, между тем, до последнего закрывали на проблему глаза, как и прокуратура, заявляя, что границы населенного пункта не обозначены, и даже не разработан генплан. Следовательно, определить, где заканчивается поселок и начинается ботанический памятник природы, невозможно.

Ситуация усугубилась, когда Ужовский бор охватила волна стихийных вырубок и пожаров.

В начале текущего года после экологического рейда ОГУ «Особо охраняемые территории» министерство экологии Челябинской области все же провело административное расследование. Администрацию Рощино оштрафовали на 300 тысяч рублей за слив нечистот на территорию памятника природы. На этом все проверки закончились, однако фекалии продолжают поступать в бор.

По словам начальника управления государственной экологической экспертизы минэкологии области Сергея Лаврова, в случае, если запретить сброс сточных вод, в канализационных стоках утонут сами жители Рощино. «Сельские чиновники пошли самым простым путем: разослали жителям уведомления, чтобы до 1 сентября текущего года они оборудовали на собственных участках выгребные ямы», – заявила член инициативной группы рощинцев Татьяна Дегтярева.

Однако мечта чиновников не сбылась: в администрации сменился глава. Новый руководитель решил провести ревизию канализационной сети протяженностью 6 километров, в ходе которой всплыли любопытные факты. Так, большинство колодцев и труб расположены на частных территориях. В одном случае на зарытых в землю сетях стоит баня стоимостью 1 миллион рублей. «Если труба даст течь, отремонтировать ее без разрешения собственника перенести постройку, не получится», – сообщила исполняющая обязанности главы Рощинского поселения Людмила Ефимова.

В ходе проверки также выяснилось, что канализационные трубы никому не принадлежат. При этом последние десятилетия жители Рощино исправно платили частным структурам за услуги водоотведения. Однако те лишь выкачивали воду из Первомайского отстойника. Остальные фекалии до сих пор оседают в бору. по подсчетам специалистов, ежедневно в поселке набирается около 250 кубометров канализационных стоков.

Челябинск, Юлия Димова

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