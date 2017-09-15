Челябинка на ходу выпрыгнула из маршрутки

В Челябинске пассажирка маршрутки выпала на дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня около 14 часов на площади Революции.

Пассажирский микроавтобус двигался по проспекту Ленина в сторону ЧТЗ. Внезапно из салона маршрутки вывалилась на дорогу женщина. Очевидцы происшествия вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали. На место также прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские перекрыли для движения одну из полос.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска корреспонденту РИА «Новый День» прокомментировать случившееся не смогли, заявив, что не в курсе произошедшего.

По неподтвержденной информации, выпавшая пассажирка оказалась супругой водителя маршрутки.

Челябинск, Юлия Димова

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