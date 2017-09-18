Жительница южноуральского села три месяца не кормила и избивала детей

Жительницу Каслинского района осудили за жестокое обращение с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых оказалась 31-летняя мать двоих детей из села Багаряк. В период с января по апрель 2017 года женщина пропивала деньги, получаемые на содержание 11-летней дочери и 7-летнего сына. При этом регулярно уходила из дома, оставляя несовершеннолетних без еды и присмотра.

Возвращаясь, селянка продолжала распивать спиртное, ругалась матом, истязала детей.

После установленных фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, пострадавшие были изъяты из семьи и временно помещены в Центр помощи детям в Каслях.

В отношении матери-пьяницы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину. Мировой судья приговорил обвиняемую к 300 часам обязательных работ.

Челябинск, Юлия Димова

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