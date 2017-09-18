Силовики отразят атаку нефтяных «террористов» под Чебаркулем

Южноуральские силовики начали контртеррористическую операцию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ Челябинской области, трехдневное тактико-специальное учение по избавлению от незаконных вооруженных формирований сегодня стартовало в Чебаркульском районе.
Известно, что учебно-тренировочные мероприятия проходят на объектах топливно-энергетического комплекса. Где именно, контрразведчики не уточняют.
Отметим, в районе поселка Спутник расположена нефтеперекачивающая станция «Травники» Челябинского нефтепроводного управления – филиал ОАО «Уралсибнефтепровод».
В ходе спецоперации «Молния 2017» поставлены задачи нейтрализовать противника, обезвредить заложенные на объектах повышенной опасности взрывные устройства и ликвидировать последствия террористической атаки.
Отметим, данные учения решено провести после массовой эвакуации посетителей и сотрудников торгово-развлекательных комплексов Челябинска 11 сентября.
В масштабных спецучениях задействованы силы и средства регионального УФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России, аварийно-спасательных подразделений госкорпорации «Росатом», а также областные и муниципальные антитеррористические комиссии.
По легенде, оперативники отразят нападение группы вооруженных лиц в составе 5 человек на объект топливно-энергетического комплекса.
До 20 сентября включительно привлеченные к спецоперации ведомства будут работать в усиленном режиме.
В период учений в регионе предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.
Южноуральцев просят с пониманием отнестись к учебно-тренировочным занятиям.
Челябинск, Юлия Димова
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