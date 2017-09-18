Силовики отразят атаку нефтяных «террористов» под Чебаркулем

Южноуральские силовики начали контртеррористическую операцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ Челябинской области, трехдневное тактико-специальное учение по избавлению от незаконных вооруженных формирований сегодня стартовало в Чебаркульском районе.

Известно, что учебно-тренировочные мероприятия проходят на объектах топливно-энергетического комплекса. Где именно, контрразведчики не уточняют.

Отметим, в районе поселка Спутник расположена нефтеперекачивающая станция «Травники» Челябинского нефтепроводного управления – филиал ОАО «Уралсибнефтепровод».

В ходе спецоперации «Молния 2017» поставлены задачи нейтрализовать противника, обезвредить заложенные на объектах повышенной опасности взрывные устройства и ликвидировать последствия террористической атаки.

Отметим, данные учения решено провести после массовой эвакуации посетителей и сотрудников торгово-развлекательных комплексов Челябинска 11 сентября.

В масштабных спецучениях задействованы силы и средства регионального УФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России, аварийно-спасательных подразделений госкорпорации «Росатом», а также областные и муниципальные антитеррористические комиссии.

По легенде, оперативники отразят нападение группы вооруженных лиц в составе 5 человек на объект топливно-энергетического комплекса.

До 20 сентября включительно привлеченные к спецоперации ведомства будут работать в усиленном режиме.

В период учений в регионе предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

Южноуральцев просят с пониманием отнестись к учебно-тренировочным занятиям.

Челябинск, Юлия Димова

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