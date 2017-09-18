Недетские разборки: в поселке под Челябинском до полусмерти избили школьника

Юный челябинец угодил в реанимацию после конфликта со сверстниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные. 13-летний житель областного центра приехал к бабушке в поселок Первомайский. Там мальчишка встретился с приятелем, чтобы вместе отправиться на разборки с поселковыми ребятами.

На «стрелку» пришли не менее 8 человек. Сначала между противниками завязалась словесная перепалка, но решить кто прав, на словах не удалось. Тогда, чтобы сразиться один на один, от каждой стороны вышло по подростку. Приятели уговорили челябинца сразиться с 14-летним селянином. Деревенский школьник оказался сильнее и с первых минут принялся избивать оппонента, а затем уронил подростка на землю. Но даже это не помешало победителю продолжить битву: уличный боксер стал запинывать еле живого школьника ногами.

Испугавшись, что потерпевший может погибнуть, толпа враждующих между собой подростков разбежалась. «Избитого школьника доставили в детскую областную больницу. Там у пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер с осложнением в виде пневмоторакса», – сообщил старший следователь следственного отдела Коркино Николай Миняев, добавив, что мальчик до сих пор находится в реанимации.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают всех участников разборок, а также очевидцев. Известно, что ни пострадавший юноша, ни его обидчик на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоят. Мальчишки характеризуются положительно, нападавший живет в поселке с бабушкой и дедушкой.

Добавим, процессуальное решение по факту случившегося будет принято после того, как установят степень тяжести причиненного школьнику вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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