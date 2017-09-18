Сломали стену: как на Южном Урале повышают доступность медицинской помощи (ВИДЕО)

В Челябинской области завершается оптимизация учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля в лечебных учреждениях Челябинской области реализуется проект, разработанный на основе федеральной программы «Бережливая поликлиника», направленный на повышение доступности оказания медицинских услуг населению.

На первоначальном этапе модернизировать работу участково-терапевтической службы заявились 3 региональных и 5 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе детские поликлиники. В дальнейшем региональные власти планируют расширить список участников масштабного проекта, включающего почти десяток подпроектов по каждому направлению.

В частности, к 1 декабря текущего года будет улучшена процедура прохождения ежегодной диспансеризации. По данным начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи минздрава Челябинской области Александра Шамина, кабинеты для профилактического осмотра узких специалистов будут размещены максимально близко друг к другу, чтобы избежать хождения пациентов по больницам.

Качественные изменения коснутся и процедуры взятия анализов для проведения лабораторных исследований.

Отметим, каждый участник проекта по «благоустройству» медицинской среды повышает показатели открытости и доступности лечебных учреждений собственными методами. К примеру, ГБУЗ «Областная клиническая больница №3» участвует в двух блоках проекта: оптимизация работы участкового врача-терапевта и регистратуры. По словам заместителя главврача Натальи Михальковой, на подготовительном этапе сотрудники учреждения провели анализ поводов обращений к врачу, в результате часть вызовов специалистов на дом, например, повышение артериального давления, передали неотложной помощи.

Кроме того, был просчитан хронометраж ожидания лечения в самих учреждениях: время, затраченное на обслуживание в регистратуре и стояние пациентов в очереди. Итогом мониторинга стало увеличение часов приема участковых врачей с 3 до 4 часов в день, а затем и увеличение продолжительности работы самой больницы. Например, ОКБ №3 с недавнего времени обслуживает пациентов до 20 часов.

Кроме того, в рамках проекта терапевт-участковый должен собственноручно записывать пациента к узкому специалисту, не отправляя его к регистратору. Сделать это в короткие сроки позволит электронное картохранилище. Амбулаторные карты будут выдаваться пациентам больницы на флеш-носителях.

Детская городская клиническая поликлиника №8 Челябинска реализует проект «Открытая поликлиника» иным путем. Руководство учреждения делает ставку на упорядочивании системы управления потоком пациентов, сравнивая юных посетителей учреждения с ручейком, где-то имеющим глубокие запруды, а где-то стекающим по капле. Для равномерного протекания условного источника в поликлинике начал работу многоканальный телефон для записи пациентов к врачу. Кроме того, челябинцы имеют возможность оставить сообщение на автоответчике: заявку обработают и передадут в соответствующую службу.

Имеется также возможность сообщить о своем желании посетить поликлинику, установив в телефоне программу обмена мгновенными сообщениями. Для устранения барьеров между пациентами и сотрудниками медучреждений в детской поликлинике в прямом смысле сломали стену, сделав из привычной комнаты регистраторов с крошечными окошками и заваленными документами стеллажами просторный зал с компьютерными столами и диванами.

Отметим, контрольным органом в проекте «Открытая поликлиника» стали представители территориального фонда обязательного медицинского страхования. Задача ФОМСа – отслеживать реакцию застрахованных лиц на изменения в работе лечебных учреждений. По словам замдиректора южноуральского внебюджетного фонда Юлии Марковой, в будущем ожидается переориентация работы страховых компаний. Отслеживать качество доступности медицинской помощи, проверять удовлетворенность пациентов и комфортность среды в регистратурах будут страховые агенты.

Что касается финансирования проекта, то его представители минздрава разделяют на два блока – дозатратную часть, решаемую организационными путями и формирующуюся на энтузиазме представителей лечебных учреждений, и непосредственно, сами расходы на обустройство, переоборудование регистратур, локальную реконструкцию отделений больниц, установку информационных стендов и других материалов.

В целом, реализуемый в Челябинской области проект направлен на снижение потерь в ходе оказания и получения медицинской помощи.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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