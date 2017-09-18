Депутат-рецидивист, избивший полицейского, избежал наказания

В Челябинской области суд отменил реальный срок депутату, избившему участкового и хранившему дома порох.

Как уже сообщал РИА «Новый День», инцидент произошел 11 января 2016 года в поселке Березовка. Депутат Уйского собрания несколько раз ударил по голове участкового, приехавшего по просьбе селян. За несколько дней до инцидента парламентарий запер на своем дворе более двух десятков лошадей, якобы съевших сено у жительницы района. Владельцы коней обратились за помощью в полицию. Тогда конокрад заявил, что нашел собственника табуна в Нагайбакском районе. Не убедили депутата и документы, предъявленные селянами.

Чтобы разрешить конфликт, полицейский предложил депутату вернуть лошадей их владельцам под расписки, и даже вызвался хранить их у себя. Однако доводы полицейского не повлияли на исход дела, в результате спор перерос в драку. Впоследствии избитый участковый заявил на депутата в полицию. За нанесение побоев представителю власти в отношении парламентария возбудили уголовное дело. В ходе расследования полицейские обнаружили в доме обвиняемого более килограмма бездымного пороха. Вскоре выяснилось, что депутата лишили лицензии на охотничье ружье, однако порох он так и не сдал. Полицейские возбудили еще одно дело.

Уйский районный суд признал депутата виновным, назначив наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении без штрафа. Осужденный обжаловал решение в вышестоящем суде, аргументировав жалобу тем, что на стадии следствия были нарушены его права на защиту. Рассмотрев апелляцию, областной суд отменил приговори и направил дело на повторное рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, райсуд во второй раз признал депутата виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. При этом дело о хранении боеприпасов в суде развалилось. Судья пришел к выводу, что обвиняемый использовал порох для охоты, имея зарегистрированное ружье. Не менее шокирующим оказался и сам приговор.

Парламентария избавили от реального срока лишения свободы, наказав его лишь штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, 2014 году Владимир Глушак уже был приговорен к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства после того, как избил пристава, якобы разбившего на стоянке его машину.

Напомним, студент-отличник факультета политологии МГУ, бросивший «неустановленный предмет желтого цвета» в сотрудника ОМОН во время беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, был приговорен к 2,5 годам колонии. Напавший на силовика полностью отбыл наказание и освободился в сентябре 2014 года. Неустановленным предметом оказался обычный лимон.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.09.17

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