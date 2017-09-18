Южноуральских полицейских обвинили в избиении арестанта

В Озерске полицейских обвинили в избиении задержанного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую пятницу Озерский городской суд избрал меру пресечения двум сотрудникам полиции ЗАТО. По информации, подтвержденной в городском следственном отделе, оперативникам вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и принуждение к даче ложных показаний.

При каких обстоятельствах совершено преступление, пока остается загадкой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области РИА «Новый День» заявили, что по результатам проведенной проверки полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Что именно натворили стражи порядка, в полицейском главке не уточняют.

Не сообщают о случившемся и в пресс-службе Следственного комитета, обещая прокомментировать ситуацию позднее. Руководитель городского следственного отдела отвечать на вопросы корреспондента отказался «в интересах следствия».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.09.17

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