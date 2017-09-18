Челябинца жестоко избили, отобрав у него собаку

В Челябинске мужчина попал в больницу после прогулки с собакой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент произошел в минувшую субботу в Металлургическом районе.

Молодой человек вместе с собакой породы стаффордширский терьер шел по скверу, когда к нему подошла незнакома, чтобы погладить бойцового пса.

В тот же момент со спины на челябинца напала компания мужчин. Больше пострадавший ничего не помнит. Известно, что разбойники оставили избитого горожанина в кустах неподалеку от автобусной остановки «Аквариум», а четвероногого питомца забрали с собой.

По словам знакомой потерпевшего – хозяйки украденного пса, челябинец пролежал на улице без сознания всю ночь, а когда очнулся, сам добрался до больницы.

Врачи диагностировали у него перелом челюсти и сотрясение мозга. Мужчина обратился в полицию. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы сообщают, что вскоре после происшествия видели в том же сквере девушку, выгуливающую похожего стаффа.

Отметим, сегодня около 16 часов в интернет-сообществе «Подслушано ЧМЗ» появилось объявление «В парке, возле кафе «Настенька» найдена собака! Прошу хозяина откликнуться!», также размещена фотография пса.

Нашедший питомца уже связался с его владелицей, та подтвердила, что это украденная в драке собака. Сбежал ли стафф от новых хозяев или нападавшие преследовали иные цели, предстоит выяснить полицейским.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.09.17

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