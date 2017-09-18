Южноуралец до смерти забил возлюбленную из-за телефона

Жителя Златоуста будут судить за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с издевательством или мучениями для потерпевшего, с применением предметов в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Из обвинительного заключения следует, что летом 2017 года пьяный местный житель поругался со своей сожительницей. Поводом для ссоры послужила ревность: златоустовец взбесился, услышав, как дама сердца разговаривает по телефону с другим мужчиной.

Ревнивец начал с того, что 4 раза ударил ветреную подругу кулаком в живот, затем порядка 80 раз ударил женщину по голове, груди, спине, ногам, а после пытался задушить.

Судмедэксперты зафиксировали у убитой повреждения шеи, внутренних органов, переломы ребер, ключицы, ссадины и кровоподтеки. Установлено, что смерть женщины наступила в результате тупой травмы живота и органов малого таза. Впоследствии убийцу задержали. Подозреваемый дал признательные показания, заявив, что не хотел убивать подругу.

Судебное заседание по уголовному делу состоится завтра в 10 часов.

Добавим, санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с ограничением свободы в течение 2 лет с момента освобождения из тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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