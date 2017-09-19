В центре Челябинска легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске иномарка врезалась в маршрутку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне около 20 часов на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси №478 стоял на светофоре, когда в него на огромной скорости влетела Daewoo Nexia. В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились четыре пассажира. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Между тем, помощь медиков понадобилась виновнику аварии. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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