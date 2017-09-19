Челябинец отсудил 20 тысяч за несуществующий кредит

Челябинскую фирму обязали компенсировать ущерб клиенту за недостоверную рекламу услуг кредитования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в антимонопольный орган пожаловался клиент ООО «Скорая помощь получения кредитов». Заявитель пояснил, что увидел в газете рекламу «кредит всем…одобрение всех заявок…объединим все кредиты в один», в связи с чем обратился в контору за потребительским займом.

Однако вместо оформления кредита компания заключила с мужчиной договор оказания консультационных услуг стоимостью 6 тысяч рублей. При этом обещанный в рекламе займ горожанин так и не получил.

В ходе расследования антимонопольщики установили, что ООО «СППК» не является кредитной организацией, а значит, указанные в рекламе сведения ложные.

Также выяснилось, что сотрудники фирмы обещали клиентам оформить займ у банков-партнеров. При этом никаких договоров с озвученными кредитными организациями компания не имела. УФАС признал рекламу финансовых услуг недостоверной.

На основании данного решения обманутый горожанин обратился с иском в мировой суд Курчатовского района.

Суд обязал ответчика вернуть клиенту 6 тысяч рублей, уплаченных при заключении договора, неустойку в том же размере. Еще 2 тысячи рублей челябинец отсудил в счет компенсации морального вреда и штраф в размере 7 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.09.17

В центре Челябинска легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие. / 19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Маленькая, но своя: ученые нашли «вторую Луну». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»