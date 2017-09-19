Челябинские автомобилисты недовольны – с наступлением осени движение по центральным улицам Челябинска превратилось в утомительный квест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре дорожники начали или продолжили ремонт проезжей части на улицах Труда, Цвиллинга, Энгельса, Сони Кривой, на проспекте Ленина.

В минувшие выходные улицу Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда перекрыли для укладки асфальта. А на Труда начали ремонт трамвайных путей, в результате в районе Оперного театра образовались огромные пробки. Вечером в субботу уставшие от постоянных проблем с проездом автомобилисты просто отодвинули заграждения и поток пошел по Цвиллинга – по свежеуложенному асфальту. Городские власти спохватились только ночью: желающих сократить путь по непросохшему дорожному покрытию начала гонять полиция.

В администрации города особых проблем в происходящем не видят:

«Вы знаете, слово «интенсивно» – оно, наверно, не показатель. У нас всегда в Челябинске все интенсивно, – заявил мэр Евгений Тефтелев. – Ну, а почему вы считаете, что Братьев Кашириных не интенсивно? Я бы посмотрел еще. Кашириных, проспект Победы… Более того, когда составлялся график ремонтов, то мы использовали, в общем-то, и интервалы движения, и экспертов использовали. И наиболее напряженные дороги, которые именно в этот период были напряженными, мы отремонтировали летом, а Цвиллинга, Ленина , получается так, что мы делаем осенью».

Челябинск, Виктор Елисеев

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