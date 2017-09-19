Уголовное дело о доведении до самоубийства челябинской школьницы прекращено

Челябинские следователи закрыли уголовное дело об издевательствах престарелой учительницы над школьницей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 27 декабря 2016 года девочка-подросток упала с шестого этажа недостроенного здания на улице Хохрякова, получив переломы позвоночника, таза, ушибы внутренних органов.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». В издевательствах над учащейся школы №155 Челябинска заподозрили учительницу математики.

Согласно первоначальной версии, педагог систематически унижала подростка и жестоко с ней обращалась. Как призналась сама девочка, ей надоели постоянные унижения. По словам школьницы, преподавательница часто оскорбляла ее при всех, критиковала внешний вид, дергала за волосы, занижала оценки, отправляла на дополнительные занятия.

Мать школьницы была в курсе конфликта, более того, вместе с другими родителями просила директора школы поменять педагога по математике в классе.

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении 82-летней учительницы математики закрыто в связи с отсутствием состава преступления. По данным следственного отдела Тракторозаводского района, показания одноклассников пострадавшей, а также проведенная психиатрическая экспертиза не выявили причинно-следственной связи между попыткой поступком школьницы и действиями строгой учительницы.

Напомним, после возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства школьницы к расследованию инцидента подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства подтвердили, что преподаватель математики прилюдно унижала восьмиклассницу.

По результатам проверки к административной ответственности также привлекли владельца недостроя, на территорию которого беспрепятственно проникла девочка. Установлено, что рабочие приступили к возведению объекта, не огородив площадку забором.

Челябинск, Юлия Димова

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