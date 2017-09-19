Коммунальный бойкот: на Южном Урале около десятка УК отказались готовить сети к зиме

В Челябинской области ужесточили наказание для управляющих компаний, не готовых к отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблемах с обслуживанием многоквартирных домов к предстоящей зиме рассказал начальник Госжилинспекции региона Олег Датских.

В срок до 15 сентября коммунальные организации должны были предоставить акты подготовки инженерных сетей и коммуникаций к осенне-зимнему периоду, однако отчеты сдали далеко не все.

Руководители ряда управляющих компаний Челябинска (Металлургический, Центральный районы), Трехгорного и Красноармейского района в принципе отказались готовить коммуникации для беспрерывной подачи тепла в дома.

Называть конкретных «отказников» г-н Датских отказался, сообщив лишь, что таковых в регионе около десятка.

Некоторых нарушителей уже привлекли к административной ответственности. Отметим, санкция статьи за нарушение требований лицензирования предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 250 тысяч рублей до 300 тысяч.

Впрочем, оплачивают эти штрафы директора управляющих компаний уж точно не из своего кармана. В связи с этим представители Госжилинспекции пошли на более радикальные меры, пригрозив должностным лицам дисквалификацией. Однако пока отстранить нерадивых коммунальщиков от работы не удается. Олег Датских отмечает: о когда дело доходит до принятия судебного решения, должностное лицо, как правило, уходит с работы по собственному желанию, понимая чем ему может грозить позорное увольнение.

Напомним, в прошлом году на телефон «горячей линии» общественной палаты Челябинской области поступило порядка 300 жалоб на некачественную работу коммунальщиков. Больше всего южноуральцев волновали частые коммунальные аварии, изношенность труб, неэффективная работа котельных, отсутствие теплоизоляции сетей, невысокая температура в квартирах, а также рост тарифов на услуги ЖКХ и раскуроченные газоны во дворах после проведения коммунальных работ.

Челябинск, Юлия Димова

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