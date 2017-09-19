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Челябинск

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Жительница Златоуста отсудила 40 тысяч рублей за сломанную на лестнице ногу

Жительница Златоуста отсудила 40 тысяч рублей за сломанную на лестнице ногу

Златоустовских коммунальщиков обязали выплатить компенсацию за падение горожанки на обледенелой лестнице.

Как сообщили РИА в пресс-службе Златоустовского городского суда, женщина обратилась с иском к городской администрации, управлению жилищно-коммунального хозяйства, а также к муниципальному бюджетному учреждению «Скверы и парки», требуя взыскать компенсацию в 100 тысяч рублей за травму ноги.

В ходе судебного заседания установлено, что 11 ноября 2016 года горожанка упала с лестницы возле дома №5 по 1 линии проспекта Гагарина. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый двухлодыжечный перелом со смещением стопы. Следующие три месяца женщина провела в больнице.

Представитель МБУ «Скверы и парки» с требованием истицы не согласился, указав, что данная территория не имеет к ним отношения, добавив, что место падения было очищено от снега и наледи.

Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства ответственность за случившееся на себя брать тоже не стали, при этом не стали отрицать, что лестница к придомовой территории не относится.

Администрация Златоуста и вовсе открестилась от данного спора, заявив, что благоустройством территории занимаются коммунальщики.

Суд частично удовлетворил иск горожанки, обязав управление жилищно-коммунального хозяйства выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы на поездки в челябинскую больницу.

В случае недостатка денежных средств на счету ведомства, указанную сумму должен выплатить комитет по управлению имуществом.

В удовлетворении требований к администрации города и бюджетному учреждению заявительнице отказали.

Челябинск, Юлия Димова

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