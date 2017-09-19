Жительница Златоуста отсудила 40 тысяч рублей за сломанную на лестнице ногу

Златоустовских коммунальщиков обязали выплатить компенсацию за падение горожанки на обледенелой лестнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, женщина обратилась с иском к городской администрации, управлению жилищно-коммунального хозяйства, а также к муниципальному бюджетному учреждению «Скверы и парки», требуя взыскать компенсацию в 100 тысяч рублей за травму ноги.

В ходе судебного заседания установлено, что 11 ноября 2016 года горожанка упала с лестницы возле дома №5 по 1 линии проспекта Гагарина. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый двухлодыжечный перелом со смещением стопы. Следующие три месяца женщина провела в больнице.

Представитель МБУ «Скверы и парки» с требованием истицы не согласился, указав, что данная территория не имеет к ним отношения, добавив, что место падения было очищено от снега и наледи.

Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства ответственность за случившееся на себя брать тоже не стали, при этом не стали отрицать, что лестница к придомовой территории не относится.

Администрация Златоуста и вовсе открестилась от данного спора, заявив, что благоустройством территории занимаются коммунальщики.

Суд частично удовлетворил иск горожанки, обязав управление жилищно-коммунального хозяйства выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы на поездки в челябинскую больницу.

В случае недостатка денежных средств на счету ведомства, указанную сумму должен выплатить комитет по управлению имуществом.

В удовлетворении требований к администрации города и бюджетному учреждению заявительнице отказали.

Челябинск, Юлия Димова

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