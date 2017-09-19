Без палок в колеса: отопительный сезон на Южном Урале стартует точно по графику (ВИДЕО)

Готовность южноуральских объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса к зиме практически достигла 100%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году региональные власти продемонстрировали высокие показатели подготовки жилого фонда, котельных, тепловых сетей и сетей водоснабжения к зиме.

На сегодняшний день официально к теплу уже подключены жители Кусы и Саткинского района. По данным вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, если раньше для запуска отопления необходимо было дождаться среднесуточной температуры атмосферного воздуха не выше 8 градусов Цельсия на протяжении трех дней, сейчас каждый муниципалитет вправе устанавливать эти сроки самостоятельно.

К примеру, практика начала отопительного сезона в середине сентября в последние годы сформировалась в Челябинске. Объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы подключают к теплу после подачи заявок в ресурсоснабжающие организации. Соцучреждения практически полностью оснащены общедомовыми приборами учета, поэтому проблем с оплатой потребленной энергии не возникает, отметил Шаль.

Гипотетически, раньше срока можно включить отопление и в многоквартирных домах, оформленных в ТСЖ. Но на деле теплосчетчики оказываются неисправны, расход энергии рассчитывается по нормативу, в связи с чем возникают споры, разрешаемые, в том числе, в судебном порядке.

Согласно текущему плану-графику, отопление в домах южноуральцев в зависимости от погодных условий появится в последнюю неделю сентября либо в первую неделю октября. Чиновники предупреждают, что одномоментно включить отопление в Челябинской области технически не получится: не найдется столько слесарей. Данный процесс, как и работа теплоисточников на полную мощность, займет около недели.

В целом, на подготовку к грядущему отопительному сезону из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. Еще порядка 800 миллионов направлено из бюджетов муниципальных образований и собственных средств предприятий ЖКХ, без учета финансовых вложений предприятий «большой энергетики». Такую же сумму южноуральские власти выделили на газификацию объектов коммунального комплекса.

Кроме того, продолжается работа по ликвидации неэффективных котельных. Сейчас в списке построенных и реконструированных теплоисточников значатся 164 объекта. В наступающий отопительный сезон чиновники намерены запустить еще десяток котельных, треть из них уже готовы к работе.

На особом контроле правительства региона находятся территории с небольшой, но долей риска срыва отопительного сезона. В число аутсайдеров попал Верхний Уфалей – после банкротства градообразующего предприятия, снабжающего теплом поселок Никельщиков. Технически исправную котельную обанкроченного завода в ближайшее время передадут муниципалитету. Одновременно с этим городские власти готовят проектно-сметную документацию, а также конкурс по привлечению инвесторов для строительства новой котельной.

Перешли в активную стадию и работы по строительству новой котельной в Троицке.

Как уже сообщал РИА «Новый День», по решению ПАО «ОГК-2», владеющей Троицкой ГРЭС, с 1 января 2018 года будет прекращено теплоснабжение в центральной части города. Губернатор Борис Дубровский принял решение построить новую газовую котельную. Для финансирования строительства были проведены переговоры с фондом содействия реформированию ЖКХ, а также привлечен частный инвестор для реализации проекта. Федеральный фонд определил объем инвестиций в 300 миллионов рублей, 361 миллион рублей инвестирует частная компания.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало декабря. Постоянное переключение существующей теплосети Троицка на новую котельную власти ожидают с января следующего года.

Вице-губернатор Сергей Шаль отметил, что угрозы началу отопительного сезона и, в целом, теплоснабжению города нет. До конца текущего года по документам единой теплоснабжающей организацией остается Троицкая ГРЭС.

Более того, компания продолжит обслуживание центральной части Троицка, если работы на новой котельной не завершатся в срок.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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