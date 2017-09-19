В поселке под Челябинском нашли мешок с человеческими костями

В Сосновском районе под мостом нашли человеческий скелет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть полиции из деревни Большое Баландино. Мешок с останками обнаружили строители во время демонтажа трубы, расположенной под мостом, ведущим в соседнюю деревню Прохорово.

Визуально установить пол и возраст погибшего прибывшая на место следственно-оперативная группа не сумела. Человеческий скелет направили на медэкспертизу.

В ходе дальнейшего осмотра места «захоронения» правоохранители обнаружили также вещи: темную куртку, клетчатую рубашку с длинным рукавом темно-синего цвета, спортивные штаны с красными лампасами, кроссовки «Адидас» синего цвета с вставками из белого кожзама, сообщает «Сосновская нива». Документов поблизости не обнаружено.

Всех, кто располагает информацией о случившемся либо узнал владельца указанных вещей, просят сообщать в отдел МВД по Сосновскому району по телефону (35144) 5-15-65, (35144) 3-20-33 либо «02».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.09.17

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