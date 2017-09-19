Вторник, 19 сентября 2017, 18:36 мск

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Авария большегрузов на трассе М5 под Златоустом парализовала движение

Авария большегрузов на трассе М5 под Златоустом парализовала движение

На трассе в Челябинской области столкнулись три большегруза и легковушка.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, масштабное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня около 16 часов на 1728 километре автодороги «Челябинск – Москва».

После сообщения об аварии на место выехали подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона и поисково-спасательного отряда.

В результате происшествия травмы получили двое взрослых. Детей среди пассажиров машин не было. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Златоуста. Отметим, авария на федеральной трассе М5 спровоцировала огромную пробку. «В 16 часов выехали из Сатки в Челябинск. Возле Кусы огромная пробка», – написали в соцсетях свидетели происшествия.

По данным МЧС, на аварийном участке было организовано реверсивное движение. В 17:10 движение полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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