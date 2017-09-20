В Миассе иномарка сбила подростков на мотоцикле

В Миассе иномарка врезалась в юных байкеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне вечером в поселке Тургояк напротив дома №43 по улице Спортивной. Водитель Volkswagen Polo, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему прямо мотоциклу Baltmotors.

В результате происшествия травмы получил 15-летний водитель байка и его 14-летний пассажир. В ходе расследования инцидента выяснилось, что подросток сел за руль, не имея прав, сообщает U74.

Напомним, для управления транспортным средством с объемом двигателя более 50 куб. см, к коим относятся мотоциклы, необходимо иметь водительского удостоверение категории «А», свидетельство о регистрации и страховой полис. Без документов разрешается управлять мопедом либо скутером лицам, достигшим 16-летнего возраста. Водитель байка может двигаться только в крайней правой полосе со скоростью не более 50 километров в час.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Челябинск, Юлия Димова

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