По факту гибели рабочего на миасском заводе возбудили уголовное дело

Миасские следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на машиностроительном заводе.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло в одном из помещений ТЭЦ предприятия в ночь на 1 августа. В котельном цехе разорвалась труба, в результате паровая смесь ошпарила машиниста паровых котлов. Мужчину с ожогами 90% тела доставили в больницу. Врачи ввели пострадавшего в искусственную кому. Спустя две недели рабочий скончался, так и не придя в себя.

Расследованием произошедшего занялась специально созданная заводская комиссия. Отметим, на предприятии отказываются называть случившееся аварией, заявляя, что состояние труб не критичное, производилась их своевременная замена. Некомпетентных действий со стороны пострадавшего работника или других лиц также нет, заявил председатель комиссии.

Однако, на днях следственный отдел Миасса возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз для установления всех обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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