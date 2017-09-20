Южноуральским аграриям возместят затраты на элитные семена

В Челябинской области изменится порядок распределения субсидий на развитие агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые методы достижения целевых показателей региональных программ поддержки сельхозпроизводителей обсудили на прошедшем заседании областного правительства.

По данным министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, производство зерна в Челябинской области и его урожайность планомерно растут последние пять лет. В текущем году показатели урожайности также выше прошлогодних. Одним из важнейших факторов ее увеличения является посев качественных семян.

Ежегодно в области сеют порядка 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, из них элитных семян чуть более 10 тысяч тонн, половину из которых аграрии выращивают для собственных нужд. Между тем, для проведения сортообновления ученые рекомендуют использовать не менее 30 тысяч тонн семян элитной категории.

В текущем году на приобретение семян элиты планируется направить из федерального бюджета 36,5 миллиона рублей, еще порядка 2 миллионов выделено из областной казны.

Новый порядок субсидирования семеноводства предполагает строгое соблюдение условий софинансирования федеральным и областным бюджетами.

Это значит, что регион может выплатить субсидии на семеноводство сельхозпредприятиям только в рамках своего лимита в размере 5% от всего объема.

Ещё одна особенность – размер поддержки будет рассчитываться не на тонну приобретённых элитных семян, а на гектар посевной площади, которая засевается элитными семенами. Субсидии будут выделяться только на элитные семена. В соответствии с принятым документом, размер субсидии конкретному хозяйству не может превышать 99% от фактических затрат на приобретение посеянных семян. Таким образом, объемы производства зерна на Южном Урале в течение следующих пяти лет планируется увеличить на 30-40%.

Челябинск, Юлия Димова

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