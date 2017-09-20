Южноуральцы стали реже умирать от рака и болезней сердца

В Челябинской области сократилась смертность от онкологии и болезней системы кровообращения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках реализации территориальной программы государственной гарантии бесплатной медицинской помощи по итогам 2016 года достигнуто более двух десятков критериев доступности и качества работы лечебных учреждений области. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин.

Еще по 8 критериям наблюдается отклонение от индикатива с положительной динамикой по сравнению с 2015 годом. Так, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью за прошедший год вырос на 19,3% и составил 34,2%. По итогам текущего года южноуральские власти планируют обеспечить охват независимой оценкой качества оказания услуг все медицинские организации.

Для повышения удовлетворенности населения бесплатной медпомощью в регионе продолжается активная работа по диспансеризации жителей. В частности, реализуется проект «Открытая поликлиника», включающий оптимизацию работы регистратуры, организацию работы отделений неотложной помощи, участкового врача, отслеживание потоков пациентов в поликлинике от входа до выхода, сокращение времени на получение льготных лекарств и совершенствование работы лабораторий.

В скором времени планируется внедрение круглосуточного мониторинга пациентов в группе риска с использованием персональных устройств.

Отдельно разработан план мероприятий по снижению смертности населения. По данным первого замминистра здравоохранения Челябинской области Виталия Щетинина, по предварительным итогам прошлого года показатель смертности от новообразований, в том числе злокачественных, составил 238,4 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущего года на 3%. Доля впервые выявленных случаев рака (1-2 стадия) составила более половины всех вновь зафиксированных диагнозов.

При этом целевые показатели по данному пункту обозначены на уровне 199,1 на 100 тысяч населения. Отклонения от индикатива южноуральский минздрав объясняет накоплением контингента онкологических больных и ростом заболеваемости с онкологической патологией. Напомним, самой частой причиной смерти из-за онкологии в 2016 году стал рак легких, рак молочной железы, рак предстательной железы «опередил» рак желудка в сравнении с предыдущим годом.

В 2017 году за счет средств федерального и областного бюджета для онкобольных закуплены лекарственные препараты на общую сумму 252,3 миллиона рублей.

Кроме того, южноуральские власти проанализировали данные по смертности южноуральцев от болезней системы кровообращения. Анализ посещений таких пациентов показал, что в первые часы возникновения болевых синдромов к врачам обращаются лишь 50% южноуральцев.

По итогам прошлого года количество умерших больных достигло показателя 180,6 на 100 тысяч населения (индикативные цифры обозначены на уровне 177,3). В целом, смертность снизилась на 2%. Также на Южном Урале регистрируется снижение летальных случаев среди больных туберкулезом, южноуральцев трудоспособного возраста. Кроме того, наблюдается снижение материнской и младенческой смертностей, отмечает Щетинин.

Челябинск, Юлия Димова

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