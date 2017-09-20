Дороги в новом микрорайоне Челябинска появятся в конце октября

В Челябинске продлили срок работ по укладке асфальта в микрорайоне Парковый-2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ходе исполнения поручения президента РФ, после обращения жителей распорядившегося построить дороги в новом микрорайоне Челябинска, сегодня на заседании правительства доложил министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик.

Строительство улицы Петра Сумина и улицы Петра Столыпина ведется в рамках реализации плановой муниципальной программы развития улично-дорожной сети и финансируется из областного бюджета. Контракт с подрядной организацией ООО «Дорстройтехлизинг» городские власти заключили в конце июня 2017 года. «На данный момент завершено строительство автодороги по улице Петра Сумина протяженностью 490 метров с пешеходным тротуаром, дождевой канализацией и установкой 24 дождеприемников», – рассказал докладчик.

Отметим, официально дорога были открыта для движения с 13 сентября, однако поток машин ринулся по свежеуложенному асфальту неделей раньше.

Жители микрорайона отмечают, что отвечать за колейность дорог придется самим строителям: именно они обязаны перекрыть улицу до полного просыхания дорожного полотна.

В настоящий момент в микрорайоне продолжаются земляные работы по обустройству магистральной дождевой канализации на улице Петра Столыпина. Протяженность участка составляет 785 метров.

Дмитрий Микулик отметил, что указанные улицы являются единственными дорогами, ведущими в микрорайон, поэтому их строительство, в том числе перекрытие, проводится в два этапа. Завершить укладку асфальта на втором участке строители планируют к 25 октября текущего года. При этом заключенный с подрядной организацией договор будет действовать до конца года.

Челябинск, Юлия Димова

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