Среда, 20 сентября 2017, 14:47 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Золотой асфальт: километр дороги в Челябинске обходится бюджету в 200 миллионов рублей

Золотой асфальт: километр дороги в Челябинске обходится бюджету в 200 миллионов рублей

В Челябинске подсчитали стоимость одного километра дорожных работ.

Как передает корреспондент РИА , с 2014 года на территории проводится ежегодный мониторинг стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания одного километра автодорог общего пользования регионального, муниципального и местного уровней.

В 2016 году расходы на строительство дорожной полосы рассчитывались, исходя из рекомендаций Минтранса РФ. Специфика расчета заключается в том, что стоимость реконструкции и капитального ремонта одной полосы дороги определяется без учета НДС и дальнейшего сокращения цены контракта в ходе проведения конкурсов. В свою очередь, в стоимость текущего содержания и ремонта асфальтового полотна уже включены расходы на финансирование муниципальных и госконтрактов.

Также бюджетные расходы зависят от вида дорожных работ, категории объекта, его месторасположения и конкретных решений проектировщиков. «Могу сказать, что работа в городских условиях всегда намного дороже, потому что много сетей и переустройства, – поясняет министр дорожного хозяйства Челябинской области Дмитрий Микулик. – Сейчас мы занимаемся и колодцами, и ливневой канализацией, чего раньше не было. К примеру, трамвайные пути на улице Цвиллинга ремонтируются за счет дорожной сметы». На вопрос о стоимости одного километра дорог в областном центре чиновник сообщил, что самый дорогой вид работ – строительство и реконструкция может достигать порядка 200 миллионов рублей со всеми затратами.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

«Челюсть открывалась на 180 градусов» в Челябинске живодеры сломали челюсть щенку. / Дороги в новом микрорайоне Челябинска появятся в конце октября. / На Южный Урал идут заморозки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В двойном размере: южноуральцев шокировали квитанции на оплату коммуналки

На Южном Урале за три года проложат около 500 километров газовых сетей

Действие единого пересадочного билета продлят в Челябинске до полутора часов

«Челюсть открывалась на 180 градусов»: в Челябинске живодеры сломали челюсть щенку
Все новости