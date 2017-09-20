Золотой асфальт: километр дороги в Челябинске обходится бюджету в 200 миллионов рублей

В Челябинске подсчитали стоимость одного километра дорожных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2014 года на территории проводится ежегодный мониторинг стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания одного километра автодорог общего пользования регионального, муниципального и местного уровней.

В 2016 году расходы на строительство дорожной полосы рассчитывались, исходя из рекомендаций Минтранса РФ. Специфика расчета заключается в том, что стоимость реконструкции и капитального ремонта одной полосы дороги определяется без учета НДС и дальнейшего сокращения цены контракта в ходе проведения конкурсов. В свою очередь, в стоимость текущего содержания и ремонта асфальтового полотна уже включены расходы на финансирование муниципальных и госконтрактов.

Также бюджетные расходы зависят от вида дорожных работ, категории объекта, его месторасположения и конкретных решений проектировщиков. «Могу сказать, что работа в городских условиях всегда намного дороже, потому что много сетей и переустройства, – поясняет министр дорожного хозяйства Челябинской области Дмитрий Микулик. – Сейчас мы занимаемся и колодцами, и ливневой канализацией, чего раньше не было. К примеру, трамвайные пути на улице Цвиллинга ремонтируются за счет дорожной сметы». На вопрос о стоимости одного километра дорог в областном центре чиновник сообщил, что самый дорогой вид работ – строительство и реконструкция может достигать порядка 200 миллионов рублей со всеми затратами.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

«Челюсть открывалась на 180 градусов» в Челябинске живодеры сломали челюсть щенку. / Дороги в новом микрорайоне Челябинска появятся в конце октября. / На Южный Урал идут заморозки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»