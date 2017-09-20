На Южном Урале за три года проложат около 500 километров газовых сетей

Правительство Челябинской области утвердило программу газификации до 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в период действия программы протяженность газовых сетей в регионе будет увеличена более чем на 450 километров, что даст возможность населению газифицировать почти 14 тысяч домовладений и квартир.

Таким образом общий уровень газификации в Челябинской области повысится до 70,8%.

Региональная программа объединит в себе мероприятия, реализуемые в рамках трех действующих проектов: «Доступное и комфортное жилье для граждан РФ на 2014-2020 годы», «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы», а также программа газификации объектов ЖКХ, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

В какую сумму газовая инфраструктура обойдется бюджету, замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин на прошедшем сегодня заседании правительства не пояснил. Между тем, чиновник отметил, что дополнительного финансирования из областной и федеральной казны на реализацию проекта не потребуется.

Губернатор Борис Дубровский потребовал подготовить финансовую документацию, где будет собрана вся информация о планируемых затратах на газификацию. На данный момент лишь известно, что государственную экспертизу прошли проекты газификации общей стоимостью 3,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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