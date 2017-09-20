В двойном размере: южноуральцев шокировали квитанции на оплату коммуналки

Жителям Златоуста выставили коммунальные счета вдвое выше реальных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, на неправильное начисление жилищно-коммунальных услуг пожаловались собственники квартир в районе машзавода. Управляющая компания «Комитет городского хозяйства» разослала квитанции об оплате за август.

Указанные в документе цифры шокировали потребителей. «По техническим причинам в квитанциях оказались некорректно отражены начисления. Цифры увеличены вдвое», – пояснили в городской администрации. Согласно официальной версии, изложенной на рабочем совещании при первом замглавы Златоуста Александре Митрохине, с 1 сентября управляющая компания расторгла договор с центром начисления, занимающимся аналитическим учетом и выпуском платежных документов населения.

Обслуживающая организация заключила договор с другой фирмой, которая и допустила ошибку, отметили в мэрии.

В управляющей компании пообещали в течение месяца обновить информационную базу жилфонда, чтобы в квитанциях за сентябрь исправить допущенные ошибки. А пока горожанам рекомендуют оплачивать расходы, указанные в графе 11 платежного документа. Тем, кто случайно оплатил коммуналку в двойном размере, обещают лишние деньги зачесть в счет будущего платежа.

Челябинск, Юлия Димова

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