Расслабился: в Челябинске наркоман принял дозу прямо в маршрутке

В Челябинске наркоман обескуражил пассажиров маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе Челябинска. Историю, произошедшую в маршрутном такси №17, поведали в соцсетях.

По словам очевидцев, на улице Братьев Кашириных в салон микроавтобуса зашел молодой человек со стеклянными глазами. Не оплатив проезд, парень прошел в конец маршрутки, сел поудобнее и начал употреблять наркотик прямо на глазах шокированных пассажиров. Свидетели происшествия отметили, что в момент случившегося в салоне находилось более десятка человек, в том числе школьники, ехавшие на занятия.

Один из мужчин пытался выгнать наркомана на улицу, для этого попросил водителя остановиться и открыть заднюю дверь. Маршрутчик на просьбу горожанина не отреагировал. Все это время неадекватный пассажир продолжал ловить кайф, затем встал и спокойно вышел из маршрутки. «Нормально, это же Россия. Дальше будет только хуже, новые поколения во всё более худших условиях и с худшими примерами подрастают», – написал в комментариях один из участников сообщества «ЧП ДТП Челябинск». «Потом еще правительство удивляется: из-за чего происходит отток населения», – возмутилась еще одна участница обсуждения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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