Южноуралец перевел около миллиона рублей неизвестному сайту

Житель Чебаркуля лишился сбережений, решив заработать на интернет-вкладах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть с сообщением о краже в крупном размере обратился 31-летний мужчина. Заявитель рассказал, что с февраля по август 2015 года переводил деньги на специальный счет, зарегистрированный на иностранном сайте. За накопление денег южноуралец получал определенный процент. Когда в очередной раз пользователь сети перевел неизвестным лицам 960 тысяч рублей, связь с сайтом оборвалась. Установить получателей платежа мужчина так и не смог.

По обращению горожанина отдел полиции Чебаркуля возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящий момент устанавливаются личности аферистов, ведется анализ аналогичных преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

Расслабился: в Челябинске наркоман принял дозу прямо в маршрутке. / Жительница Кыштыма осталась без ноги, попав под неуправляемое авто. / В двойном размере: южноуральцев шокировали квитанции на оплату коммуналки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»