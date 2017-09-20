Магнитогорский арестант найден мертвым в туалете СИЗО

В следственном изоляторе Магнитогорска погиб заключенный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувший понедельник. Труп 61-летнего арестанта обнаружили в туалете СИЗО.

Следов, указывающих на криминальных характер смерти, прибывшая на место следственно-оперативная группа не зафиксировала.

Известно, что задержанный проходил по делу об убийстве престарелой матери. По версии следствия, мужчина зарубил старушку топором.

По факту гибели арестанта в следственном отделе Орджоникидзевского района организована доследственная проверка. По результатам ряда экспертиз будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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