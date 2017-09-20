Самые крутые слухи недели: неведома зверушка

Однако, тенденция…

Говорят, что вслед за южноуральским аграрным университетом проверяющие нагрянут в ЮУрГУ – проверять обучение «высокобалльников», что, извините, «плохо – мало знать» «велик могучим русским языка». Но если у аграрников на русском почти не изъясняются студенты из бывших советских среднеазиатских республик, то у ЮУрГУ эта заморская составляющая еще и дополнена китайскими товарищами.

Понятно, что вузы таким идиотским образом выполняют министерские показатели «экспорта местного образования за рубеж», но во всех странах студенты, не владеющие языком, на котором им должны преподавать фундаментальные науки, первый год обязательно изучают язык. Наши же «академики» на этой практике сэкономили. В результате, выпускают не специалистов, а «держателей» дипломных корочек, каждая оценка в коих липовая – продавленная администраторами, что не устают напоминать преподавателям и профессуре: иностранные лица в вузе – это деньги, это отчетность, а репутация (и преподов, и профессуры да и вуза) – категория не коммерческая, в нынешнее сложное время ее вообще нужно игнорировать.

Однако в министерстве почему-то придерживаются иной точки зрения, хотя именно федеральный минобраз всю эту петрушку с экспортом образовательных услуг и заварил.

Символика преткновения

Говорят, бывший ректор ЮУрГУ Герман Вяткин, чей протеже ныне и возглавляет университет, страшно раздосадован новым логотипом своего родного вуза. Во-первых, потому, что «отставленный» символ универа (он же памятник) – студент в тужурке – был его «креативом». Для непосвященных: памятники профессору около ЧелГУ и студенту около главного корпуса бывшего ЧПИ открыли практически одновременно. Тогдашний губернатор региона Вадим Соловьев определенно тяготел к академической скульптуре и потому заставил своего любимого и на тот момент самого-самого богатого ( из местных) олигарха Аристова оплатить и памятник у своей альма матер, и у дочкиной (Ирина Соловьева окончила тогда еще нормальный, а не нынешний реформированный «истфак» ЧелГУ). И это было хорошо, потому что аутентично. Может, не слишком изысканно или гламурно, или помпезно, как новоявленные юургушные полтора льва и пол-орла, зато – «только у нас».

Во-вторых, трату в пять миллионов на новую да еще такую банальную символику он счел чрезмерной. В-третьих, потому что не сумел переубедить нынешний менеджмент изменить логотип. В -четвертых, потому что его старые коллеги – технари просили его остановить эту «символическую» вакханалию, поскольку она не имеет никакого смысла, но – главное – игнорирует многолетнюю «техническую» история вуза. Единственное, чего смог добиться атеист Вяткин – из логотипа убрали церковь. Да-да именно она, а не «прошпиленный» главный корпус, должна была символизировать будущее университета.

По традиции

Говорят, что затянувшуюся стройку памятника любимому премьеру современных единороссов завершили пожертвования нового, как называл заезжих олигархов экс-губрнатор Южного Урала Пётр Сумин, «мародёра» – РМК. Правда, не очень щедрые: планируемый изначально гранит спонсоры поменяли на керамогранит… Но, может оно и лучше – свалится с ненадежной керамики Пётр Аркадьевич – отвалится или расколется у него что-нибудь, типа, головы, и это будет уже традиция.

Местные еще помнят, как первопроходец поблизости с нынешним зашторенным монархистом Столыпиным в прошлом веке обитал. Сработанный то ли из бетона, то ли из глины… И разваливался на глазах у потешавшейся публики: сначала рука отвалилась, потом весь стал осыпаться, как оползень…И, в конце концов, был заменен на Прокофьева…

Вот, развалится и этот новодел, и поставят, наконец, народ и власть нормальный памятник на этом заколдованном месте – градоначальнику и доктору Бейвелю, например…

Пропал город…

Говорят, региональные власти, удрученные продолжающимся кризисом власти в Миассе, спешно подыскивают на место прохудившегося мэра работоспособную кандидатуру. Среди номинантов на миасскую власть – пара товарищей по работе Тефтелева, Иван Сеничев, какой-то дедушка от ГРЦ, еще один дедок – от Войнова, административный экс- кошмар этого милого городка – юрист Михаил Юрьевич ( неЛермонтов) и, наконец, бывший много кто в региональной власти и российской политике, уроженец Миасса Игорь Лашманов.

Пропал, вздыхают сплетники, город ракето- и автомобилестроителей, а также курорт на берегу Тургояка…

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