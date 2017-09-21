В центре Кыштыма иномарка рухнула с моста в реку

В Кыштыме водитель иномарки вылетел с моста в реку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне вечером. 42-летний мужчина за рулем Audi A4 не справился с управлением, снес чугунное ограждение моста и упал в воду.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель не пострадал и выбрался из реки самостоятельно. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, сообщает «Кыштымский рабочий».

По словам очевидцев, лихач на иномарке рухнул в воду, пытаясь скрыться с места ДТП. Незадолго до случившегося автомобилист на полном ходу врезался в клумбу с цветами.

Виновнику аварии грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Отметим, на мосту, где произошла вторая авария, молодожены по традиции вешают свадебные замочки. «Замки с ограждения у меня, забрал, чтобы не разворовали, прошу администрацию города связаться!», – написал участник сообщества «Мы из Кыштыма».

Челябинск, Юлия Димова

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