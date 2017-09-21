В Челябинске задержали еще одного «маньяка с ЧТЗ»

В Челябинске задержали очередного серийного насильника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 53-летнему горожанину вменяют ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Все нападения на детей зарегистрированы в текущем году на территории Тракторозаводского района.

В отношении челябинца, ранее судимого по тяжким статьям, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера». По предварительной версии, мужчина демонстрировал половые органы играющим во дворах детям.

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Расследование дела продолжается.

Напомним, в июле этого года в Челябинске осудили 36-летнего серийного насильника, также выискивавшего жертв на северо-востоке города. Жертвами педофила становились девочки 12-14 лет. Преступник нападал на них преимущественно в темное время суток и насиловал, угрожая ножом.

Маньяк с ЧТЗ, как его прозвали местные жители, терроризировал город на протяжении двух лет. В сентябре 2016 года педофила задержали в аэропорту Кольцово, когда он пытался улететь в Таджикистан. Суд приговорил насильника к 23 годам 3 месяцам лишения свободы. Первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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