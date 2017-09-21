В Челябинске маршрутчик заблокировал школьницу в салоне

В Челябинске водитель маршрутки отказался выпускать пассажиров, не досчитавшись денег за проезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в городском транспорте 72 маршрута. О наглости водителя маршрутного такси рассказали в соцсетях местные жители..

«В битком набитой маршрутке ехала девочка лет 7 и не могла передать за проезд, так как места, чтобы развернуться или снять портфель, совсем не было, – рассказала участница произошедшего. – Водитель начал орать на нее и угрожать, что не выпустит из маршрутки ни нас, ни ее. Затем остановился на остановке и не открывал двери». Простояв так несколько минут, водитель все же поехал дальше, однако со злости «ужасно гнал и резко тормозил», отмечают пассажиры.

Обсуждая происшествия, челябинцы возмутились не столько поведением маршрутчика, сколько реакцией самих пассажиров.

«Поражает молчаливость и терпимость граждан», – написал участник сообщества «Подслушано ЧМЗ». «Разорались бы на него всей толпой! За ребенка заступиться не могли?», – согласилась с ним другая.

Еще одна участница диалога заявила, что это не первый случай хамского отношения водителей указанного маршрута. «Меня с детьми водитель 72 маршрутки вообще высадил! Ещё и с таким ором. Я заплатила за проезд: за себя и за старшего ребёнка. Ехали стоя, мест не было, – вспоминает челябинка. – Он сказал, чтобы прошла вглубь маршрутки, я отказалась, так как там не было поручней и спинки кресел были сломаны. Места спереди ещё хватало. А он начал хамить и сказал, чтобы вышла. Так ещё и деньги швырнул. Таких хамов ещё не встречала».

Челябинск, Юлия Димова

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