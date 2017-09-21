Трубы изношены, котельная не работает: полсотни кыштымцев рискуют остаться зимой без тепла

В Кыштыме многоквартирный дом может остаться без отопления из-за неработающей котельной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, к руководителю областного надзорного ведомства с заявлением о ненадлежащей подготовке дома к предстоящему отопительному периоду обратилась жительница Кыштыма.

В ходе выездной проверки с участием представителей Госжилинспекции Челябинской области выяснилось, что 18-квартирный дом, где живут, в том числе, грудные дети и пенсионеры, располагается на территории муниципальной санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина.

Ранее жилой дом, как и само здание оздоровительного учреждения, отапливались одной котельной, однако впоследствии санаторно-лесную школу, находящуюся на балансе администрации Озерска, законсервировали. Перестала работать и котельная, не производилась замена аварийных труб.

«В итоге около 50 человек остались без горячей воды и тепла. При этом ситуация повторяется из года в год», – уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, ее ход и результаты находятся на личном контроле прокурора Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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