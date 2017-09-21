В Златоусте из-за угрозы взрыва оцепили гаражный кооператив

Житель Златоуста нашел в гараже танковый снаряд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть накануне. Звонивший пояснил, что, находясь в погребе гаража, увидел на одной из стен разрушенную кирпичную кладку.

Приглядевшись, горожанин заметил, что из подвальной стены торчит корпус боеприпаса.

Прибывшая на место инженерно-техническая группа ОМОН оцепила территорию и эвакуировала людей из соседних гаражных боксов. В ходе осмотра саперы установили, что предмет не представляет угрозы.

Находкой оказался учебный танковый снаряд диаметром 125 милиметров без взрывателя.

Вскоре оцепление сняли, боеприпас передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Челябинск, Юлия Димова

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