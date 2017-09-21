Южноуральский агрохолдинг уничтожил куриным пометом 3 гектара сельхозугодий

Магнитогорский птицеводческий комплекс обвинили в свалке куриного помета.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Россельхознадзора, информация о загрязнении сельскохозяйственного участка в 1,5 километрах от поселка Буранный Агаповского района поступила от сотрудников Росприроднадзора. В ходе внеплановой проверки инспекторы установили, что плодородный слой почвы на площади более 3 гектаров скрыт под биологическими отходами. Факт загрязнения сельхозугодий подтвердился при исследовании взятых образцов почвы.

В отношении ООО «МПК» возбудили административное дело по части 2 статьи 8.6 КоАП – «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами либо отходами производства и потребления». Отметим, санкция статьи для юридических лиц предусматривает наказание в виде штрафа от 40 до 80 тысяч рублей либо приостановление деятельности предприятия сроком до 90 суток. По результатам проверки птицефабрике выдано предписание об устранении допущенных нарушений. Материалы дела переданы на рассмотрение в Челябинск.

Челябинск, Юлия Димова

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