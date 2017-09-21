В браке, но без детей: рождаемость на Южном Урале упала на 14 процентов

В Челябинской области продолжает снижаться количество новорожденных.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном госкомитете по делам ЗАГС, в период с января по август родилось 27 тысяч 527 малышей, что ниже уровня предыдущего года почти на 14%. За те же месяцы 2016 года в Челябинской области на свет появилось 32 тысячи 8 детей. В этом году число новорожденных, превысившее показатель аналогичного периода, было зафиксировано лишь в январе.

Вместе со спадом рождаемости на Южном Урале сокращается также смертность. С начала текущего года на территории области зарегистрировано 31 тысяча 12 смертей. В прошлом году количество умерших достигало 32 тысяч 131.

Несмотря на демографический кризис, южноуральцы стали чаще вступать в брак. Общее число свадеб за 8 месяцев этого года составило 16 тысяч 926. Самым продуктивным месяцем оказался июль, на который пришлось сразу две красивых даты – 07.07.2017 и 17.07.2017. За тот же период прошлого года узами брака себя связали лишь 16 тысяч 166 пар.

Добавим, количество разводов по сравнению с 2016 годом практически не изменилось. В Челябинской области расторгают брак в 1,5 раза реже, чем регистрируют.

Челябинск, Юлия Димова

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