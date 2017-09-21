В Челябинске легковушка снесла забор и перевернулась

В Челябинске водитель иномарки протаранил забор дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города,

дорожная авария произошла минувшей ночью возле автодороги Меридиан. Мужчина за рулем Ford Focus, двигаясь по улице Игуменка, не справился с управлением: машина врезалась в металлическую ограду и, наскочив на бордюрный камень, перевернулась.

Следом упал и покореженный забор, повредив стоящий поблизости автомобиль Mitsubishi Pajeroю

В результате происшествия травмы получила 22-летняя пассажирка «немца». Девушку госпитализировали.

Был ли водитель в момент аварии пьян, в Госавтоинспекции Челябинска пояснить не смогли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.09.17

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