Десятки тысяч южноуральцев остались без света

В Аше обесточены четыре электроподстанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Амет – Симская 1 и 2» зафиксировано сегодня в 14 часов 21 минуту.

В результате аварии прекратили работу подстанция 35 кВ «Зареченская» и четыре потребительские подстанции ПС 110 кВ «Аша – Т, «Миньяр – Т», ПС 35 кВ «Подземхранилище» и «АХЗ».

В результате ЧП без энергоснабжения остались порядка 30 тысяч жителей.

В настоящий момент на месте аварии работают восстановительные бригады. Энергетики проводят осмотр электрооборудования, занимаются переподключением потребителей на резервные ветки.

Сроки окончания ремонтных работ на данный момент неизвестны. «Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, – заверили в компании. – Ситуация находится на полном контроле специалистов».

Челябинск, Юлия Димова

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