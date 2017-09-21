Спасал Вселенную: челябинец сломал нож, убивая мать по приказу голосов

Челябинца, исполосовавшего ножом человека, признали невменяемым.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Металлургического района, завершено уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина о покушении на убийство собственной матери.

По версии следствия, 27 июня мужчина напал с кухонным ножом на близкую родственницу. Более десятка раз ударив женщину в голову и столько же раз вонзив лезвие в тело, убийца случайно сломал нож. Воспользовавшись моментом, истекающая кровью хозяйка заперлась в ванной. Сын пытался вышибить дверь ногой, но ничего не получилось, тогда он вышел на улицу.

В свою очередь, пострадавшая обратилась за помощью к соседям. Те вызвали «скорую» и полицию. Перепачканного кровью челябинца задержали возле дома.

Мужчина признался, что пытался зарезать мать, при этом объяснил, что таким образом спасал Вселенную. На него завели уголовное дело. Психиатрическая экспертиза подтвердила у него наличие серьезного заболевания.

Также установлено, что ранее челябинец уже был пациентом психиатрической больницы.

В ближайшее время суд примет решение об отправке обвиняемого на принудительное лечение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.09.17

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